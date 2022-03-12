Вторгнення росії в Україну зупинило половину світового виробництва неону для чіпів - Reuters — Finance.ua
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Вторгнення росії в Україну зупинило половину світового виробництва неону для чіпів - Reuters

Вчора 22:51Технології&Авто
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Вторгнення росії в Україну зупинило половину світового виробництва неону для чіпів - ReutersВторгнення росії в Україну зупинило половину світового виробництва неону для чіпів - Reuters
Два провідні українські постачальники неону, які виробляють близько половини світових поставок ключового інгредієнта для виробництва чіпів, призупинили свою діяльність. Це сталося після вторгнення росії і руйнування інфраструктури.
Про це повідомляє Reuters.
За підрахунками Reuters, заснованим на даних компаній і дослідницької фірми Techcet, від 45% до 54% світового неону напівпровідникової якості, критичного для лазерів, використовуваних для виробництва чіпів, надходить від двох українських компаній, Ingas і Cryoin. За оцінками Techcet, в минулому році світове споживання неону для виробництва чіпів досягло близько 540 метричних тонн.
За словами представників компаній, з якими зв’язалося агентство Reuters, обидві фірми згорнули свою діяльність, оскільки російські війська активізували свої атаки на міста по всій Україні, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи ключову інфраструктуру.
Зупинка затьмарює світове виробництво чіпів, які вже були в дефіциті після того, як пандемія коронавірусу призвела до зростання попиту на мобільні телефони, ноутбуки, а потім і автомобілі, що змусило деякі фірми скоротити виробництво.
За словами Анжело Зіно, аналітика CFRA, хоча оцінки кількості неонових запасів, які виробники чіпів тримають в наявності, сильно розрізняються, виробництво може постраждати, якщо війна затягнеться.
«Якщо до квітня запаси будуть вичерпані, а у виробників чіпів не буде замовлень в інших регіонах світу, це, ймовірно, означає додаткові обмеження для більш широкого ланцюжка поставок і неможливість виробляти кінцевий продукт для багатьох ключових клієнтів», — сказав він.
За матеріалами: РБК-Україна
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