Вся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями — Мінекономіки — Finance.ua

Вся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями — Мінекономіки Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Зараз дуже важливо запровадити санкції проти всього металургійного комплексу рф, надати доступ до американського ринку українським металургам, а також допомогти подолати нашій країні енергетичну кризу.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

Свириденко підкреслила, що стабілізація української економіки ґрунтується на стабільному експорті. Особливо це стосується металургії.

«Сталь — це сфера, де ми особливо зацікавлені в розширенні санкцій проти рф і доступі на американський ринок. Уся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями США. З цією метою ми закликаємо включити українську руду та інші продукти в західний ланцюг поставок і замінити на цих ринках росію. Також важливо прирівняти українську руду та чавун до продукції з ЄС і продовжити звільнення від податкових тарифів (принаймні до кінця 2024 року) продукцію українського експорту», — заявила вона.

Міністр економіки підкреслила, що Планом відновлення України передбачено розбудову зеленої економіки: енергетична система спиратиметься на новітні технології та вуглецево-нейтральні енергоресурси.

Під час зустрічі обговорювалась практична реалізація проектів з відновлення України. Зокрема механізми залучення до реалізації проєктів американських компаній, страхування воєнних ризиків тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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