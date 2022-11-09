Вся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями — Мінекономіки — Finance.ua
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Вся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями — Мінекономіки

Казна та Політика
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Зараз дуже важливо запровадити санкції проти всього металургійного комплексу рф, надати доступ до американського ринку українським металургам, а також допомогти подолати нашій країні енергетичну кризу.
Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.
Свириденко підкреслила, що стабілізація української економіки ґрунтується на стабільному експорті. Особливо це стосується металургії.
«Сталь — це сфера, де ми особливо зацікавлені в розширенні санкцій проти рф і доступі на американський ринок. Уся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями США. З цією метою ми закликаємо включити українську руду та інші продукти в західний ланцюг поставок і замінити на цих ринках росію. Також важливо прирівняти українську руду та чавун до продукції з ЄС і продовжити звільнення від податкових тарифів (принаймні до кінця 2024 року) продукцію українського експорту», — заявила вона.
Міністр економіки підкреслила, що Планом відновлення України передбачено розбудову зеленої економіки: енергетична система спиратиметься на новітні технології та вуглецево-нейтральні енергоресурси.
Під час зустрічі обговорювалась практична реалізація проектів з відновлення України. Зокрема механізми залучення до реалізації проєктів американських компаній, страхування воєнних ризиків тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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