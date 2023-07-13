Всупереч обставинам: як жінки відкривають і ведуть бізнес в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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Всупереч обставинам: як жінки відкривають і ведуть бізнес в Україні (інфографіка)

Особисті фінанси
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Всупереч обставинам: як жінки відкривають і ведуть бізнес в Україні (інфографіка)
Всупереч обставинам: як жінки відкривають і ведуть бізнес в Україні (інфографіка)
Внаслідок російської агресії кожна четверта жінка-підприємець була змушена зупинити свою підприємницьку діяльність або закрити бізнес. Але водночас воєнний стан став своєрідним тригером для бізнесу — жінки рішуче почали відкривати власну справу та розширювати всупереч обставинам.
Про це йшлося під час дискусії «Сила перетворення: жіноче підприємництво під час війни», що пройшла 12 липня в Києві.
За результатами опитування, 17 відсотків жінок зазначають, що суттєво скоротилася база клієнтська база, 6% скоротили обсяги виробництва, ще 7% відстрочили плани щодо реалізації власних проєктів.
Всупереч обставинам: як жінки відкривають і ведуть бізнес в Україні (інфографіка)

Галузі

Основними галузями, де жінки планують створювати бізнес є діяльність у сфері послуг, здоров’я та краси, фешн-індустрії, психології, організації дозвілля, сфері виробництва: легка та харчова промисловості.
Всупереч обставинам: як жінки відкривають і ведуть бізнес в Україні (інфографіка)
Цільова аудиторія. Це населення різних вікових груп та категорій. Майже всі вони орієнтуються на споживачів в Україні, лише чверть з них планують вихід на міжнародний ринок.

Виклики у веденні бізнесу

Серед зовнішніх ризиків жінки вказують на проблеми виходу на міжнародний ринок товарів та послуг — 6%; наслідки ймовірних стихійних лих, складних погодних умов — 3%, сезонний характер виробництва — 3%.
Внутрішні проблеми: обмеженість ресурсів, залученість клієнтів, відсутність професійних кадрів — відзначили 53% жінок.
Всупереч обставинам: як жінки відкривають і ведуть бізнес в Україні (інфографіка)

Джерела фінансування бізнесів

53% мають додаткові джерела фінансування для розвитку бізнесу, окрім основного джерела. А 56% жінок свій стартовий інвестиційний капітал створили за рахунок власних коштів та заощаджень. Ще 15% готові реінвестувати в розвиток бізнесу. 13% підприємниць шукають інвесторів та грантів на розвиток власного бізнесу.
Всупереч обставинам: як жінки відкривають і ведуть бізнес в Україні (інфографіка)
Вже активний бізнес жінок є різноманітним і унікальним, але є спільні риси, що його об'єднують: надання послуг на найвищому рівні якості, споживач — в центрі уваги, індивідуальний підхід, зручність і корисність.
До речі, якщо вас цікавить, які є програми підтримки для бізнесу і населення, пропонуємо вам відвідати захід Ukrainian Credit Conference, який відбудеться в Києві 19 липня. Ця конференція буде присвячена обговоренню найактуальніших питань, проблем і тенденцій на кредитних ринках. Всі подробиці за посиланням:

Ukrainian Credit Conference, головний фінансовий захід року

За матеріалами:
Finance.ua
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