Вступ України до ЄС: наступного року розпочнуться переговори про членство — Шмигаль Вчора 09:38 — Казна та Політика

Україна виконала майже 70% угоди про асоціацію з ЄС. Планується, що наступного року Київ зможе перейти до переговорного процесу щодо членства.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю Bloomberg

«Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС — це величезна підтримка у нашій боротьбі проти російського вторгнення. Політична влада та суспільство об’єднані у нашому русі до ЄС. Зараз Україна виконала майже 70% Угоди про асоціацію. Має намір виконати сім умов Європейської комісії у статусі кандидата. Зробимо все можливе, щоб наступного року перейти до переговорного процесу щодо членства», — сказав Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що росія веде злочинну війну не тільки проти України, а й гібридну війну проти Європи.

«Газовий та нафтовий шантаж, дезінформаційні та кібератаки, продуктова та міграційна кризи — все це через навмисні дії росії. Тільки об’єднаними ми зможемо виграти цю війну та відстояти принципи демократії та свободи. Під час візиту до Брюсселя побачили це розуміння у європейських лідерів. І маємо повну впевненість, що вони стоятимуть з Україною до нашої перемоги», — додав урядовець.

УНІАН За матеріалами:

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