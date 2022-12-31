Всі характеристики флагмана OnePlus 11 розкрито до анонсу — Finance.ua
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Всі характеристики флагмана OnePlus 11 розкрито до анонсу

Технології&Авто
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Всі характеристики флагмана OnePlus 11 розкрито до анонсу
Всі характеристики флагмана OnePlus 11 розкрито до анонсу
Смартфон OnePlus 11 пройшов сертифікацію у китайського регулятора TENAA, який розкрив усі ключові характеристики пристрою до офіційної презентації. Майже всі параметри відповідають більш раннім витокам.
Характеристики OnePlus 11:
  • 6,7-дюймовий екран Quad HD+ (3216 × 1440 пікселів) із вигнутою по краях LTPO-матрицею та частотою оновлення 1–120 Гц;
  • восьмиядерний чіп Snapdragon 8 Gen 2 (4 нм) з графічним прискорювачем Adreno 740;
  • 12/16 ГБ ОЗП LPDDR5X та 256/512 ГБ вбудованої пам’яті (UFS 4.0);
  • основна камера з датчиками Sony IMX890 на 48 Мп та OIS, Sony IMX581 на 48 Мп; Sony IMX709 (RGBW) на 32 Мп з 2-кратним зумом;
  • фронтальна камера на 16 Мп;
  • акумулятор на 5 000 мА·год із швидкою зарядкою SuperVOOC на 100 Вт;
  • стереодинаміки Dolby Atmos;
  • підтримка 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS (дводіапазонний L1+L5) + ГЛОНАСС, NFC;
  • Android 13 з ColorOS 13 (у Китаї) / OxygenOS 13 (у міжнародній версії).
За розмірами смартфон буде приблизно ідентичний своєму попереднику: 163,1 × 74,1 × 8,53 мм при вазі 205 грамів (OnePlus 11) проти 163 × 73,9 × 8,6 мм і 201 грама (OnePlus 10 Pro).
Що стосується дизайну, то головною відмінністю, судячи з опублікованих фото і тизерів, буде кругле оформлення головного фотомодуля.
Офіційний анонс флагмана має відбутися 7 лютого.
За матеріалами:
iLenta
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