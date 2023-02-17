Всесвітня організація охорони здоров'я закликала збільшити допомогу Україні — Finance.ua

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала збільшити допомогу Україні Сьогодні 18:06

Всесвітня організація охорони здоров’я у п’ятницю закликала виділити додаткові кошти для підтримки сектору охорони здоров’я України, який серйозно постраждав від російського вторгнення.

Про це заявив голова європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

«Ми прагнемо охопити цією підтримкою 13,6 млн людей цього року. Ось чому ми збільшили наш заклик на 2023 рік до 240 млн доларів — 160 млн доларів для України та 80 млн доларів для країн, які приймають біженців», — сказав він на онлайн-брифінгу з Житомира.

За його словами, наразі країні потрібно більше коштів для надання послуг з охорони психічного здоров’я та реабілітації за одночасного забезпечення доступу населення до служб охорони здоров’я.

Він охарактеризував систему охорони здоров’я як «напрочуд стійку», незважаючи на те, що на неї було вчинено близько 780 атак.

За словами Клюге, дослідження ВООЗ показало, що 10% українців мають труднощі з доступом до ліків, у тому числі через пошкоджені або зруйновані аптеки і відсутність товарів.

Нагадаємо, європейський директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге під час свого п’ятого візиту в Україну заявив, що система охорони здоров’я країни не зазнала колапсу, незважаючи на песимістичні прогнози

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