«Все зруйновано»: російський авіахолдинг відмовився від запуску лоукостера і ракети-носія — Finance.ua
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«Все зруйновано»: російський авіахолдинг відмовився від запуску лоукостера і ракети-носія

Вчора 19:32Фондовий ринок
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Найбільший російський авіаційний холдинг S7 Group вирішив заморозити проекти з запуску лоукостера Citrus і зі створення ракети-носія легкого класу через наслідки введених проти росії міжнародних санкцій.
Зокрема, як повідомляє «Медуза», рішення про скасування планів по запуску бюджетних авіаліній було прийнято через відсутність літаків.
«У поточних обставинах S7 Group заморожує проект лоукостера Citrus. У 2022 році поставки необхідних для запуску лоукостера літаків не відбудуться, тому розвиток авіакомпанії з такою бізнес-моделлю зараз, на жаль, неможливий», — повідомили в прес-службі S7.
У компанії відзначили, що подальші рішення щодо проекту приймуть до кінця 2022 року.
Примітно, що S7 анонсувала створення дочірнього лоукостера влітку 2021 року, і Citrus мав почати польоти в липні 2022 року. Передбачалося, що парк авіакомпанії буде повністю складатися з літаків Airbus A320neo, однак, як відомо, ще в березні 2022 року авіаційні гіганти Boeing і Airbus зупинили роботу в росії через її вторгнення в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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