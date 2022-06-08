«Все зруйновано»: російський авіахолдинг відмовився від запуску лоукостера і ракети-носія — Finance.ua

«Все зруйновано»: російський авіахолдинг відмовився від запуску лоукостера і ракети-носія

Вчора 19:32 — Фондовий ринок

Найбільший російський авіаційний холдинг S7 Group вирішив заморозити проекти з запуску лоукостера Citrus і зі створення ракети-носія легкого класу через наслідки введених проти росії міжнародних санкцій.

Зокрема, як повідомляє «Медуза» , рішення про скасування планів по запуску бюджетних авіаліній було прийнято через відсутність літаків.

«У поточних обставинах S7 Group заморожує проект лоукостера Citrus. У 2022 році поставки необхідних для запуску лоукостера літаків не відбудуться, тому розвиток авіакомпанії з такою бізнес-моделлю зараз, на жаль, неможливий», — повідомили в прес-службі S7.

У компанії відзначили, що подальші рішення щодо проекту приймуть до кінця 2022 року.

Примітно, що S7 анонсувала створення дочірнього лоукостера влітку 2021 року, і Citrus мав почати польоти в липні 2022 року. Передбачалося, що парк авіакомпанії буде повністю складатися з літаків Airbus A320neo, однак, як відомо, ще в березні 2022 року авіаційні гіганти Boeing і Airbus зупинили роботу в росії через її вторгнення в Україну.

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