"Все тільки починається": в НБУ розповіли, що зараз відбувається з російським рублем — Finance.ua

"Все тільки починається": в НБУ розповіли, що зараз відбувається з російським рублем

Вчора 12:01

Російський центробанк повністю обмежив валютний ринок рф і стверджує, що рубль нібито посилюється, але це всього лише «красива картинка».

Це «посилення» насправді штучне, заявив в ефірі 24 каналу член Ради Нацбанку Василь Фурман.

Сьогодні у росіян, за його словами, немає валютного ринку. Для них «малюють» будь-яку цифру: хоч 60 центів за рубль, як було в радянський період.

«Росіяни сьогодні не можуть купити долари, вони не можуть зняти їх з банківської системи. У них тільки починається все», — говорить Фурман.

Раніше в Мінфіні США заявили, що економічні санкції змушують росію намагатися підтримувати курс рубля, що це виснажує її ресурси, які використовуються для ведення війни в Україні.

За словами заступника міністра, Штати з європейськими союзниками та партнерами ввели певний перелік санкцій. Ці обмеження вплинули на експортерів товарів з росії. Вони були змушені взяти долари і євро, які заробляються на продажу товарів, вивести їх в рф і обміняти на рублі. Таким способом росія намагається підтримувати курс національної валюти, але це виснажує її військові ресурси.

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«Кожен раз, коли вони беруть долар або євро і повертають їх до росії, і змушують свої компанії купувати рублі, це виснажує їх ресурси, які вони могли б використовувати для ведення війни», — заявив Уоллі Адейемо.

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