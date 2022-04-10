"Все тільки починається": в НБУ розповіли, що зараз відбувається з російським рублем — Finance.ua
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"Все тільки починається": в НБУ розповіли, що зараз відбувається з російським рублем

Вчора 12:01
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"Все тільки починається": в НБУ розповіли, що зараз відбувається з російським рублем
Російський центробанк повністю обмежив валютний ринок рф і стверджує, що рубль нібито посилюється, але це всього лише «красива картинка».
Це «посилення» насправді штучне, заявив в ефірі 24 каналу член Ради Нацбанку Василь Фурман.
Сьогодні у росіян, за його словами, немає валютного ринку. Для них «малюють» будь-яку цифру: хоч 60 центів за рубль, як було в радянський період.
«Росіяни сьогодні не можуть купити долари, вони не можуть зняти їх з банківської системи. У них тільки починається все», — говорить Фурман.
Раніше в Мінфіні США заявили, що економічні санкції змушують росію намагатися підтримувати курс рубля, що це виснажує її ресурси, які використовуються для ведення війни в Україні.
За словами заступника міністра, Штати з європейськими союзниками та партнерами ввели певний перелік санкцій. Ці обмеження вплинули на експортерів товарів з росії. Вони були змушені взяти долари і євро, які заробляються на продажу товарів, вивести їх в рф і обміняти на рублі. Таким способом росія намагається підтримувати курс національної валюти, але це виснажує її військові ресурси.
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«Кожен раз, коли вони беруть долар або євро і повертають їх до росії, і змушують свої компанії купувати рублі, це виснажує їх ресурси, які вони могли б використовувати для ведення війни», — заявив Уоллі Адейемо.
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За матеріалами: УНІАН
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