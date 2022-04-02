"Все для фронту": Кабмін збільшив резервний фонд — Finance.ua

"Все для фронту": Кабмін збільшив резервний фонд

Вчора 10:13 — Казна та Політика

"Все для фронту": Кабмін збільшив резервний фонд

Кабінет Міністрів збільшив розмір резервного фонду на 73,3 мільярда для забезпечення ключових потреб армії та економіки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм. «Все для фронту — все для перемоги, — це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну», — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що уряд готується до чергової хвилі скорочення витрат для консолідації коштів на потреби армії.

За його інформацією, наразі скорочені всі капітальні видатки, капітальні видатки розвитку, а поточні та захищені видатки здійснюються в обмеженій кількості.

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