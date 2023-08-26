Врожай кавунів в Україні суттєво перевищив прогнози — Finance.ua

Врожай кавунів в Україні суттєво перевищив прогнози Сьогодні 07:11 — Аграрний ринок

Врожай кавунів в Україні суттєво перевищив прогнози

Станом на середину серпня аграрії зібрали 50,4 тис. тонн баштанних культур, що на 20,7% більше від прогнозованого врожаю. З них кавунів 38 тис. тонн та динь — 12,4 тис. тонн.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики

Наразі площа, з якої вже зібрано баштанні культури, становить 6,2 тис. га. Середня врожайність з гектару 81,5 ц.

Найбільше виробництво та найвища врожайність баштанних станом на серпень — на Вінниччині, де вже зібрано 12,6 тис. тонн з врожайністю 140 ц/га.

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Серед лідерів зі збору площ кавунів є Одеська область — 1,3 тис. га, Полтавська — 0,7 тис. га, Вінницька — 0,6 тис. га та Дніпропетровська — 0,5 тис. га.

Нагадаємо, в Україні спостерігається брак пропозиції кавунів через те, що значна частина цих фруктів вирощувалася у Херсонський області, частина якої зараз окупована російськими військами.

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