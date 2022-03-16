ВР збільшила обсяг держгарантій «Укренерго» на 1,1 млрд грн для приєднання до європейської енергосистеми — Finance.ua
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ВР збільшила обсяг держгарантій «Укренерго» на 1,1 млрд грн для приєднання до європейської енергосистеми

Вчора 15:47Енергетика
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ВР збільшила обсяг держгарантій «Укренерго» на 1,1 млрд грн для приєднання до європейської енергосистемиВР збільшила обсяг держгарантій «Укренерго» на 1,1 млрд грн для приєднання до європейської енергосистеми
Розмір державних гарантій, під які НЕК «Укренерго» може залучити фінансування німецької Кредитної установи з відновлення (KfW), збільшено з 823,68 млн грн до 1 млрд 939,08 млн грн.
Відповідний закон про поправки до держбюджету-2022 (№ 7167) Верховна Рада ухвалила у вівторок 342 голосами.
Відповідно до нього, кошти залучаються для реалізації проєкту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) II» та проєкту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об’єднаної енергосистеми) III».
Збільшення держгарантій для «Укренерго» здійснено за рахунок зниження на таку саму суму — до 26 млрд 306,85 млн грн гарантій щодо інших проєктів.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко 8 березня заявив, що процес синхронізації української енергетичної системи з європейською ENTSO-E перебуває на завершальній стадії і має завершитись у найближчі кілька днів або тижнів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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