ВР схвалила зміни до законів щодо примусового відчуження та вилучення майна під час воєнного стану — Finance.ua
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ВР схвалила зміни до законів щодо примусового відчуження та вилучення майна під час воєнного стану

Казна та Політика
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ВР схвалила зміни до законів щодо примусового відчуження та вилучення майна під час воєнного стану
ВР схвалила зміни до законів щодо примусового відчуження та вилучення майна під час воєнного стану
Верховна Рада прийняла зміни до законів щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану, врахувавши пропозиції Президента.
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, за схвалення законопроєкту № 7605 в цілому проголосували 282 народні депутати.
У пояснювальній записці до законопроєкту № 7605 зазначається, що військовим адміністраціям на місцях надається право оперативного реагування і термінового внесення питань щодо підприємств оборонного значення недержавної форми власності до РНБО.
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Запропонована процедура дасть можливість приймати рішення оперативно, компетентно та відповідально, допоможе державі зберегти та примножити свій оборонний потенціал.
Зокрема, вносяться зміни до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» щодо оптимізації порядку відчуження та вилучення майна, та здійснення відповідної компенсації.
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Водночас доповнено пункт 2-2 розділу V Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо умов передачі майна в управління.
Також доповнено статтю 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо повноважень воєнних адміністрацій; внесено доповнення до Закону України «Про Раду національної безпеки та оборони України» щодо компетенції РНБОУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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