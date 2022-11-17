ВР розширила перелік податкових пільг для волонтерів — Finance.ua

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ВР розширила перелік податкових пільг для волонтерів

Казна та Політика
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ВР розширила перелік податкових пільг для волонтерів
ВР розширила перелік податкових пільг для волонтерів
Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт № 7492, який передбачає розширення переліку податкових пільг для волонтерів.
Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, документ підтримали 313 народних депутатів.
«Закон пропонує, що після включення особи до Реєстру волонтерів з урахуванням повномасштабної збройної агресії рф звільнення від оподаткування (18% ПДФО і 1,5% військового збору) поширюється не лише на майбутні періоди та попередній звітний рік, а й на строк з початку поточного звітного року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів», — пояснив нардеп.
Він підкреслив, що норма працює до кінця 2022 року.
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Нардеп від «Слуги народу» Роман Грищук додав, що Рада також ухвалила законопроєкт № 8076, який спрощує процедуру потрапляння в реєстр і створює можливість це зробити в «Дії».
«Ми на законодавчому рівні прибрали довідку з банку, через яку унеможливлювалось подання онлайн, і необхідність копії ідентифікаційного, який і так є в податкової», — пояснив нардеп.
«Усі, хто збирав кошти для ЗСУ на власні картки... До кінця року раджу зареєструватись у Реєстрі волонтерів для того, щоб звільнити від оподаткування зібрані і витрачені на ЗСУ кошти. Зробити це можна в територіальному відділі податкової служби», — заявив Грищук.
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За його словами, наразі процедура така: треба довідка з банку про номер рахунку, на який збирали кошти, заява, копія паспорта і коду.
«Другим законом (законопроєкт № 7492 — ред.) чітко прописуємо в Податковому кодексі, що звільняється від оподаткування весь рік, починаючи з 24 лютого і до моменту реєстрації волонтера в реєстрі. А не тільки зібрана і витрачена після реєстрації сума», — резюмував він.
Податкові пільги для волонтерів в Україні діють з 2014 року. Але раніше передбачалося, що пільга діятиме лише після внесення волонтера до реєстру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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