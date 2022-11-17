ВР розширила перелік податкових пільг для волонтерів — Finance.ua

ВР розширила перелік податкових пільг для волонтерів Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

ВР розширила перелік податкових пільг для волонтерів

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт № 7492, який передбачає розширення переліку податкових пільг для волонтерів.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, документ підтримали 313 народних депутатів.

«Закон пропонує, що після включення особи до Реєстру волонтерів з урахуванням повномасштабної збройної агресії рф звільнення від оподаткування (18% ПДФО і 1,5% військового збору) поширюється не лише на майбутні періоди та попередній звітний рік, а й на строк з початку поточного звітного року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів», — пояснив нардеп.

Він підкреслив, що норма працює до кінця 2022 року.

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Нардеп від «Слуги народу» Роман Грищук додав , що Рада також ухвалила законопроєкт № 8076, який спрощує процедуру потрапляння в реєстр і створює можливість це зробити в «Дії».

«Ми на законодавчому рівні прибрали довідку з банку, через яку унеможливлювалось подання онлайн, і необхідність копії ідентифікаційного, який і так є в податкової», — пояснив нардеп.

«Усі, хто збирав кошти для ЗСУ на власні картки... До кінця року раджу зареєструватись у Реєстрі волонтерів для того, щоб звільнити від оподаткування зібрані і витрачені на ЗСУ кошти. Зробити це можна в територіальному відділі податкової служби», — заявив Грищук.

За його словами, наразі процедура така: треба довідка з банку про номер рахунку, на який збирали кошти, заява, копія паспорта і коду.

«Другим законом (законопроєкт № 7492 — ред.) чітко прописуємо в Податковому кодексі, що звільняється від оподаткування весь рік, починаючи з 24 лютого і до моменту реєстрації волонтера в реєстрі. А не тільки зібрана і витрачена після реєстрації сума», — резюмував він.

Податкові пільги для волонтерів в Україні діють з 2014 року. Але раніше передбачалося, що пільга діятиме лише після внесення волонтера до реєстру.

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Економічна Правда За матеріалами:

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