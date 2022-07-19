ВР ратифікувала угоду з ЄІБ про надання Україні близько 5 млн євро на термомодернізацію — Finance.ua

ВР ратифікувала угоду з ЄІБ про надання Україні близько 5 млн євро на термомодернізацію Вчора 09:47 — Казна та Політика

ВР ратифікувала угоду з ЄІБ про надання Україні близько 5 млн євро на термомодернізацію

Верховна Рада ратифікувала угоду про грант Фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного гранту (Проект «Енергоефективність громадських будівель в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Про це у своєму телеграм-каналі заявила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«ВР проголосувала за ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного гранту (Проект „Енергоефективність громадських будівель в Україні“) між Україною та Європейським інвестиційним банком», — написала Шуляк.

За її словами, ратифікація передбачає отримання грантової допомоги від Європейського інвестиційного банку у розмірі близько 5 млн євро на реалізацію Проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні», який буде спрямований на термомодернізацію близько 1 тис. громадських будівель в Україні, зокрема шкіл, культурних центрів, дитячих садків та лікарень.

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УНН За матеріалами:

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