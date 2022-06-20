ВПО можуть оформити податкову знижку за оренду житла — Finance.ua

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ВПО можуть оформити податкову знижку за оренду житла

Вчора 08:32Особисті фінанси
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ВПО можуть оформити податкову знижку за оренду житлаВПО можуть оформити податкову знижку за оренду житла
Фізична особа — платник податку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи має право на податкову знижку на суми коштів, фактично сплачених нею протягом звітного року, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку).
Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Львівській області.

Хто має право на податкову знижку

Умови для отримання податкової знижки, відповідно до яких такі особи та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:
  • не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;
  • не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.
Розмір такої знижки не може перевищувати у розрахунку на календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року — 180 000 гривень.
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Для того, щоб отримати знижку, необхідно подати до податкових органів:
  • декларацію про майновий стан і доходи;
  • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • копію договору оренди житла;
  • платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати;
  • заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.
Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, у тому числі при поданні декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку.

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За матеріалами: Finance.ua
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