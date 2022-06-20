ВПО можуть оформити податкову знижку за оренду житла — Finance.ua

ВПО можуть оформити податкову знижку за оренду житла
Фізична особа — платник податку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи має право на податкову знижку на суми коштів, фактично сплачених нею протягом звітного року, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку).
Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Львівській області.
Хто має право на податкову знижку
Умови для отримання податкової знижки, відповідно до яких такі особи та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:
не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;
не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.
Розмір такої знижки не може перевищувати у розрахунку на календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року — 180 000 гривень.
Для того, щоб отримати знижку, необхідно подати до податкових органів:
декларацію про майновий стан і доходи;
копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
копію договору оренди житла;
платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати;
заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.
Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, у тому числі при поданні декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку.