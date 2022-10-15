Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку — Finance.ua

Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку Вчора 10:15

Міністрів фінансів України Сергій Марченко повідомив, що він був обраний Головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік.

Про це йдеться в його повідомленні на facebook.

Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ.

"За цей довгий час ми сформували надійні та прозорі партнерські відносини. І я щиро вдячний нашим друзям та партнерам за довіру.

Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, та країнами членами Світового Банку та МВФ", — заначив він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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