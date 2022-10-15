Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку — Finance.ua

Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку
Міністрів фінансів України Сергій Марченко повідомив, що він був обраний Головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік.
Про це йдеться в його повідомленні на facebook.
Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ.
"За цей довгий час ми сформували надійні та прозорі партнерські відносини. І я щиро вдячний нашим друзям та партнерам за довіру.
Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, та країнами членами Світового Банку та МВФ", — заначив він.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною