Вперше за рік: на українському ринку автомобілів встановлено рекорд — Finance.ua

Вперше за рік: на українському ринку автомобілів встановлено рекорд Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Вперше за рік: на українському ринку автомобілів встановлено рекорд

У квітні на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 931 авто, що є найкращим результатом за останні 13 місяців.

Як повідомляє «Укравтопром» , у порівнянні з торішнім квітнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились майже втричі, а відносно березня — на 16 відсотків.

ТОП-5 популярних марок:

Renault — 289 зареєстрованих авто.

Mercedes-Benz — 69 зареєстрованих авто.

Citroen — 64 зареєстрованих авто.

Peugeot — 62 зареєстрованих авто.

Volkswagen — 61 зареєстроване авто.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3167 нових машин, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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УНІАН За матеріалами:

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