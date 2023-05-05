Вперше за рік: на українському ринку автомобілів встановлено рекорд — Finance.ua

Вперше за рік: на українському ринку автомобілів встановлено рекорд
У квітні на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 931 авто, що є найкращим результатом за останні 13 місяців.
Як повідомляє «Укравтопром», у порівнянні з торішнім квітнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились майже втричі, а відносно березня — на 16 відсотків.
ТОП-5 популярних марок:
- Renault — 289 зареєстрованих авто.
- Mercedes-Benz — 69 зареєстрованих авто.
- Citroen — 64 зареєстрованих авто.
- Peugeot — 62 зареєстрованих авто.
- Volkswagen — 61 зареєстроване авто.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3167 нових машин, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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