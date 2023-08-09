Вперше за два роки: Пекін почав втрачати інтерес до російського імпорту — Reuters — Finance.ua
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Вперше за два роки: Пекін почав втрачати інтерес до російського імпорту — Reuters

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Імпорт Китаю з росії в липні скоротився, що стало першим місячним зниженням з лютого 2021 року, в той час, як після вторгнення РФ в Україну імпорт нафти та інших товарів продовжував неухильно зростати.
Як повідомляє Reuters з посиланням на Головне митне управління, імпорт Китаю з росії минулого місяця скоротився на 8% до 9,2 млрд доларів в порівнянні з роком раніше, на відміну від зростання на 15,7% в червні. Китай купує російську нафту, вугілля та деякі метали зі знижкою.
Загальний обсяг імпорту Китаю скоротився на 12,4% минулого місяця через ослаблення внутрішнього попиту, що значно нижче очікуваного аналітиками падіння на 5,0%.
Експорт до росії збільшився на 52% в липні до 10,28 млрд доларів, що набагато повільніше зростання на 90,9%, зареєстрованого в червні.
Хоча експорт Китаю до Росії тримався відносно добре в порівнянні зі зниженим попитом в інших країнах, він становив невелику частку від загального обсягу експорту, всього 3% в січні-липні.
Вартість двосторонньої торгівлі між двома країнами впала до 19,49 млрд доларів у липні з 20,83 млрд доларів у червні, що стало найвищим показником з початку війни в Україні.
Китайське митне агентство не опублікувало даних з розбивкою імпорту як по країнах, так і по товарах.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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