Вперше з 1961 року держборг Великої Британії перевищив 100% ВВП — Finance.ua
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Вперше з 1961 року держборг Великої Британії перевищив 100% ВВП

Світ
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Вперше з 1961 року держборг Великої Британії перевищив 100% ВВП
Вперше з 1961 року держборг Великої Британії перевищив 100% ВВП
Державний борг Великої Британії в травні перевищив 100% валового внутрішнього продукту (ВВП), тому що запозичення перевищили очікування.
Про це повідомило агентство Reuters з посилання на Управління національної статистики (ONS).
Чистий борг державного сектора, за винятком банків, контрольованих державою, досяг 2,567 трильйона фунтів стерлінгів ($3,28 трлн), що еквівалентно 100,1% валового внутрішнього продукту.
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Держборг Великої Британії перевищив 100% ВВП вперше з 1961 року. Уточнюємо, що було зафіксовано, що показник перевищив цей поріг під час пандемії COVID-19, але згодом його переглянули в сторону зниження.
В ONS розповіли, що державні запозичення в травні становили 20,045 мільярда фунтів. За результатами опитування Reuters серед економістів, чисті запозичення державного сектора, за винятком державних банків, становлять 19,5 мільярда фунтів.
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Нагадаємо, нещодавно США опинилися на межі дефолту, тому Байден змінив «верхню межу» боргу. Як наслідок федеральний державний борг США вперше перевищив позначку в $32 трлн, згідно з оприлюдненими даними Міністерства фінансів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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