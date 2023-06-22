Вперше з 1961 року держборг Великої Британії перевищив 100% ВВП — Finance.ua

Вперше з 1961 року держборг Великої Британії перевищив 100% ВВП Сьогодні 07:47 — Світ

Вперше з 1961 року держборг Великої Британії перевищив 100% ВВП

Державний борг Великої Британії в травні перевищив 100% валового внутрішнього продукту (ВВП), тому що запозичення перевищили очікування.

Про це повідомило агентство Reuters з посилання на Управління національної статистики (ONS).

Чистий борг державного сектора, за винятком банків, контрольованих державою, досяг 2,567 трильйона фунтів стерлінгів ($3,28 трлн), що еквівалентно 100,1% валового внутрішнього продукту.

Держборг Великої Британії перевищив 100% ВВП вперше з 1961 року. Уточнюємо, що було зафіксовано, що показник перевищив цей поріг під час пандемії COVID-19, але згодом його переглянули в сторону зниження.

В ONS розповіли, що державні запозичення в травні становили 20,045 мільярда фунтів. За результатами опитування Reuters серед економістів, чисті запозичення державного сектора, за винятком державних банків, становлять 19,5 мільярда фунтів.

Нагадаємо, нещодавно США опинилися на межі дефолту, тому Байден змінив «верхню межу» боргу. Як наслідок федеральний державний борг США вперше перевищив позначку в $32 трлн, згідно з оприлюдненими даними Міністерства фінансів.

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