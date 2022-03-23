Вперше в історії. Село в Ліхтенштейні зібрало рекордну суму для українців — Finance.ua
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Вперше в історії. Село в Ліхтенштейні зібрало рекордну суму для українців

Вчора 18:00
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Вперше в історії. Село в Ліхтенштейні зібрало рекордну суму для українців
Найбільше село в Ліхтенштейні зібрало для українців рекордну суму допомоги — 150 тисяч євро. Це найбільший збір пожертвувань в історії населеного пункту Шан з населенням 6000 жителів.
Гроші були зібрані, щоб пожертвувати "Червоному Хресту«і «Карітасу». Після того, як ці міжнародні організації закликали жертвувати на допомогу Україні, муніципальна рада Шана вирішила надати їм по 75 000 швейцарських франків в якості екстреної допомоги для жертв війни і біженців.
За матеріалами: РБК-Україна
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