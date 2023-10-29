Вперше після пандемії: британці частіше обирають роботу в офісі, ніж дистанційку — Finance.ua
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Вперше після пандемії: британці частіше обирають роботу в офісі, ніж дистанційку

Світ
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Вперше після пандемії: британці частіше обирають роботу в офісі, ніж дистанційку
Вперше після пандемії: британці частіше обирають роботу в офісі, ніж дистанційку
Кількість британських працівників, які щодня приходять в офіс, перевищує кількість тих, хто проводить частину тижня, працюючи вдома, вперше після закінчення пандемічних обмежень.
Про це пише Bloomberg з посиланням на опитування Hays Plc.
Опитування, проведене кадровою компанією серед майже 15 тис співробітників і роботодавців, показало, що минулого місяця 43% працювали повністю з офісу, порівняно з 36% роком раніше.
Частка офісних працівників за гібридною схемою, які проводять деякий час, працюючи вдома, знизилася до 39% з 43% у 2022 році. Зараз менше кожного п’ятого працює повністю віддалено.
Незважаючи на збільшення відвідуваності офісів, роботодавці все одно не задоволені. Згідно зі звітом, майже чверть роботодавців планують збільшити відвідуваність працівників протягом наступних 12 місяців.
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Деякі працівники ігнорують вимоги прийти в офіс, свідчать окремі звіти. Згідно з дослідженням AWA, консалтингової компанії на робочому місці, працівники приходять у середньому лише на два дні на тиждень, коли роботодавці призначають три-чотири дні. Недавнє дослідження BCG показало, що коли фірми вимагали від персоналу повний робочий день, менше 70% працівників дотримувалися цієї політики.
Менше третини «білих комірців» Лондона повернулися в офіси на повний робочий день, що є найнижчим рівнем у Великій Британії, також показало звіт Hays. Проте жителі Лондона також є однією з найменших категорії людей, які постійно працюють вдома. Це відображає конкурентний ринок праці в столиці, на якому компанії та роботодавці досягли золотої середини.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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