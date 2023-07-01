VOLVO може випустити елекктричний універсал — Finance.ua
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VOLVO може випустити елекктричний універсал

Фондовий ринок
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Вже не секрет, що Mercedes-Benz планує розпочати вбивчу серію, яка, як повідомляється, призведе до знищення всіх моделей у кузові універсал та шутинг-брейк. Але шанувальникам таких авто не варто засмучуватися, оскільки універсали залишаться у продуктових лінійках інших виробників.
Один з таких автовиробників — це Volvo, яка, схоже, планує випустити електричний універсал. З цього приводу Уоррен Девідсон із Volvo заявив, що вони не та компанія, яка нехтує своєю спадщиною. Він додав, що, хоча позашляховики є надзвичайно важливими для Volvo, проте вони не єдина частина того, що випускає компанія.
Його думку підтримав Ерік Северінсон, голова відділу стратегії та управління програмами Volvo, який зазначив, що деякі автовиробники відмовилися від автомобілів такого типу, але Volvo, як і раніше, бачить для них сильний ринок. Він додав, що Volvo славиться своїми універсалами, хоча насправді їх купують лише європейці.
Водночас топ-менеджер натякнув на нового повністю електричного представника цього сегменту. Імовірно, така модель конкуруватиме з Audi A6 e-tron Avant, яка, як очікується, з’явиться незабаром після седана.
За матеріалами:
uamotors
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