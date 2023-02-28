Volkswagen випустить 680-сильний електричний спорткар на новій платформі — Finance.ua

Volkswagen випустить 680-сильний електричний спорткар на новій платформі Сьогодні 22:35 — Фондовий ринок

Технологічний підрозділ групи Volkswagen оголосив, що на додаток до батарей і електромоторів збирається самостійно розробляти для електромобілів інвертори та системи керування температурним режимом.

Нові технології стануть частиною платформи MEB наступного покоління, поки що відома як MEB-Plus або MEB Evo. Ці вузли збираються використовувати навіть для виробництва спорткара потужністю понад 500 кіловат (680 к.с.).

Один 680-сильний електричний спорткар у Volkswagen вже є. Це двомоторний прототип гоночний ID.R, який встановив кілька рекордів на різних трасах. Виробник неодноразово заявляв, що технології, що спочатку створені для змагань, можуть знайти застосування в цивільних машинах сімейства ID: зокрема, згадувалися купе і родстер.

Сама платформа MEB нової генерації має допомогти компанії знизити собівартість виробництва батарейних машин на 20 відсотків. На ній, зокрема, побудують наступний Golf та кросовер ID. Tiguan: обидва з’являться приблизно в середині десятиліття. Серед іншого вони відрізнятимуться батареями з вищою швидкістю заряджання.

Концерн Volkswagen має представити нову стратегію розвитку. Вона передбачає прискорений перехід на випуск електромобілів, а також нові ініціативи щодо самостійного розроблення програмного забезпечення.

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