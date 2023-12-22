Volkswagen вимушено йде на спрощення розробки нових авто — Finance.ua

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Volkswagen вимушено йде на спрощення розробки нових авто

Технології&Авто
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Volkswagen вимушено йде на спрощення розробки нових авто
Volkswagen вимушено йде на спрощення розробки нових авто
Німецький автомобільний концерн Volkswagen оприлюднив план скорочення витрат на 10 мільярдів євро, анонсований наприкінці минулого місяця, коли голова легкового підрозділу концерну Томас Шефер заявив, що Volkswagen у теперішньому вигляді більше неконкурентоспроможний.
Найбільшої економії в компанії вимагатимуть масштабні скорочення персоналу — як робітників, так і адміністративного складу. Під звільнення потраплять усі працівники, народжені у 1967 році та старші, а також інваліди, народжені з 1968 року.
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Зі складу адміністрації буде звільнено п’яту частину співробітників. Компанія на невизначений термін запровадить заборону на укладання нових постійних трудових договорів.
Буде значно скорочено програму розробки нових автомобілів. За термінами — не більше 36 місяців замість допустимих до 50. Кількість прототипів у тестовій програмі буде зменшена вдвічі, переглянуть підходи до закупівель, зменшать трудомісткість виробничих процесів, скоротять гарантійні зобов’язання щодо автомобілів.
За матеріалами:
Ampercar
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