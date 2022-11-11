Volkswagen розробив офісне крісло з електромотором — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volkswagen розробив офісне крісло з електромотором

Технології&Авто
64
Volkswagen розробив офісне крісло з електромотором
Volkswagen розробив офісне крісло з електромотором
Німецький автомобільний концерн Volkswagen розробив офісне крісло, яке оснащене електродвигуном, фарами та звуковим сигналом.
Про це повідомляє New Atlas.
Максимальна швидкість цього транспортного засобу становить 20 км/год, а запас ходу — 12 км. Управління здійснюється шляхом натискання спеціальних педалей.
Крім того, у крісла є камера заднього виду і датчики наближення на 360 градусів. Також модель оснащена вбудованою мультимедійною системою. Не обійшлося і без підігріву сидіння та відсіку для документів.
Наголошується, що компанія не назвала вартість нового крісла. Однак у деяких автосалонах компанії можна пройти тест-драйв.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.