Volkswagen розробив офісне крісло з електромотором — Finance.ua

Volkswagen розробив офісне крісло з електромотором Сьогодні 00:28 — Технології&Авто

Volkswagen розробив офісне крісло з електромотором

Німецький автомобільний концерн Volkswagen розробив офісне крісло, яке оснащене електродвигуном, фарами та звуковим сигналом.

Про це повідомляє New Atlas.

Максимальна швидкість цього транспортного засобу становить 20 км/год, а запас ходу — 12 км. Управління здійснюється шляхом натискання спеціальних педалей.

Крім того, у крісла є камера заднього виду і датчики наближення на 360 градусів. Також модель оснащена вбудованою мультимедійною системою. Не обійшлося і без підігріву сидіння та відсіку для документів.

Наголошується, що компанія не назвала вартість нового крісла. Однак у деяких автосалонах компанії можна пройти тест-драйв.

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