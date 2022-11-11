Volkswagen розробив офісне крісло з електромотором — Finance.ua

Volkswagen розробив офісне крісло з електромотором
Німецький автомобільний концерн Volkswagen розробив офісне крісло, яке оснащене електродвигуном, фарами та звуковим сигналом.
Про це повідомляє New Atlas.
Максимальна швидкість цього транспортного засобу становить 20 км/год, а запас ходу — 12 км. Управління здійснюється шляхом натискання спеціальних педалей.
Крім того, у крісла є камера заднього виду і датчики наближення на 360 градусів. Також модель оснащена вбудованою мультимедійною системою. Не обійшлося і без підігріву сидіння та відсіку для документів.
Наголошується, що компанія не назвала вартість нового крісла. Однак у деяких автосалонах компанії можна пройти тест-драйв.
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