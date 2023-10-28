Volkswagen припинить продажі авто з ДВЗ в Норвегії наступного року — Finance.ua

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Volkswagen припинить продажі авто з ДВЗ в Норвегії наступного року

Технології&Авто
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Volkswagen припинить продажі авто з ДВЗ в Норвегії наступного року
Volkswagen припинить продажі авто з ДВЗ в Норвегії наступного року
Норвегія є одним з лідерів переходу на електричні автівки. Вже зараз в країні реєстрація нових авто у 80% припадає саме на електромобілі. Ба більше, уряд хоче досягти 100% вже 2025 року. Volkswagen вже робить таку ціль ближчою, припиняючи продажі автівок з двигунами внутрішнього згоряння, починаючи з 2024 року.
Як повідомляє electrive, німецький виробник планував таку відмову ще минулого року, а на цей раз підтвердив свої наміри. Тож останню автівку Volkswagen з ДВЗ локальний дилер Møller Mobility Group продасть у грудні поточного року, після чого в асортименті залишаться виключно електрокари.
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Імпортер працює з автівками Volkswagen з 1948 року і таким чином святкує 75-річчя бренду в Норвегії. За цей час було продано 1,1 мільйона машин, 102 тисячі з яких є електрокарами виробника, які норвежці купували протягом останніх десяти років.
«Святкування такої події, позбуваючись іконічних моделей з нашого портфоліо, може здатися дивним. Проте з плином часу це була амбітна та важлива ініціатива. Наша мета полягала в тому, щоб стимулювати зміни, які, на нашу думку, є надзвичайно важливими», — коментує директор компанії Harald A. Møller AS Ульф Торе Хекнебі.
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За останній рік VW ID.4 в Норвегії посідає друге місце в продажах авто загалом. На кінець вересня було зареєстровано 5 832 нові автівки. ID.3 у кількості 2 615 штук, посіла восьме місце в заліку. «Брати по концерну» також є в десятці найпопулярніших: третє місце займає Skoda Enyaq (4 362 реєстрацій), а десяте — Audi Q4 e-tron (2 145). Однак з разючим відривом лідерство належить Tesla Model Y — 19 575 нових реєстрацій.
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Пан Хекнебі також додав, що продаж останнього Golf цього року не лише стане закінченням однієї ери, але й початком іншої. Компанія закликає всіх серйозно розглянути наступною автівкою саме електрокар, адже «перехід на електромобіль є вирішальним кроком у зменшенні вуглецевого сліду людини та важливим загальним внеском у боротьбу зі зміною клімату».
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За матеріалами:
mezha.media
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