Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро — Finance.ua

Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро Сьогодні 04:45 — Фондовий ринок

Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро

російська влада схвалила продаж російських активів концерну Volkswagen місцевому автодилерському холдингу «Авілон» у рамках угоди за зниженою ціною, яка демонструє проблеми, з якими стикаються західні компанії при виході з росії.

Про це пише Financial Times.

«Минулого року росія запровадила низку жорстких критеріїв для західних компаній, які виходять з країни, включаючи продаж зі знижкою не менше 50 відсотків і „добровільне пожертвування“ до російської військової скарбниці», — пише газета.

Вартість продажу не перевищить 125 млн євро, пише російський «Интерфакс».

VW відмовився коментувати цю цифру.

Нагадаємо, урядова комісія рф з контролю за здійсненням іноземних інвестицій схвалила продаж заводу Volkswagen під Калугою місцевому автодилерському холдингу «Авілон».

Завод Volkswagen у технопарку «Грабцево» під Калугою було запущено в режимі великовузлового складання в 2007 році.

Через два роки він перейшов на випуск автомобілів за повним циклом, що охоплює зварювання, фарбування і складання. Підприємство може випускати до 225 000 машин на рік.

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Економічна Правда За матеріалами:

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