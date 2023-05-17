Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро — Finance.ua
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Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро

Фондовий ринок
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Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро
Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро
російська влада схвалила продаж російських активів концерну Volkswagen місцевому автодилерському холдингу «Авілон» у рамках угоди за зниженою ціною, яка демонструє проблеми, з якими стикаються західні компанії при виході з росії.
Про це пише Financial Times.
«Минулого року росія запровадила низку жорстких критеріїв для західних компаній, які виходять з країни, включаючи продаж зі знижкою не менше 50 відсотків і „добровільне пожертвування“ до російської військової скарбниці», — пише газета.
Вартість продажу не перевищить 125 млн євро, пише російський «Интерфакс».
VW відмовився коментувати цю цифру.
Нагадаємо, урядова комісія рф з контролю за здійсненням іноземних інвестицій схвалила продаж заводу Volkswagen під Калугою місцевому автодилерському холдингу «Авілон».
Завод Volkswagen у технопарку «Грабцево» під Калугою було запущено в режимі великовузлового складання в 2007 році.
Через два роки він перейшов на випуск автомобілів за повним циклом, що охоплює зварювання, фарбування і складання. Підприємство може випускати до 225 000 машин на рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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