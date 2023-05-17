Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро — Finance.ua

Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро
російська влада схвалила продаж російських активів концерну Volkswagen місцевому автодилерському холдингу «Авілон» у рамках угоди за зниженою ціною, яка демонструє проблеми, з якими стикаються західні компанії при виході з росії.
Про це пише Financial Times.
«Минулого року росія запровадила низку жорстких критеріїв для західних компаній, які виходять з країни, включаючи продаж зі знижкою не менше 50 відсотків і „добровільне пожертвування“ до російської військової скарбниці», — пише газета.
Вартість продажу не перевищить 125 млн євро, пише російський «Интерфакс».
VW відмовився коментувати цю цифру.
Нагадаємо, урядова комісія рф з контролю за здійсненням іноземних інвестицій схвалила продаж заводу Volkswagen під Калугою місцевому автодилерському холдингу «Авілон».
Завод Volkswagen у технопарку «Грабцево» під Калугою було запущено в режимі великовузлового складання в 2007 році.
Через два роки він перейшов на випуск автомобілів за повним циклом, що охоплює зварювання, фарбування і складання. Підприємство може випускати до 225 000 машин на рік.
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