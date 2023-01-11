Volkswagen представив новий електромобіль із запасом ходу 700 км (фото) — Finance.ua
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Volkswagen представив новий електромобіль із запасом ходу 700 км (фото)

Технології&Авто
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Volkswagen представив новий електромобіль із запасом ходу 700 км (фото)
Volkswagen представив новий електромобіль із запасом ходу 700 км (фото)
На виставці у Лас-Вегасі компанія Volkswagen представила електричний седан ID.7.
Наразі відомо, що перед нами досить великий седан довжиною під 5 м, який замінить в лінійці Volkswagen модель Passat. На презентації у Лас-Вегасі було сказано, що запас ходу в машини становитиме близько 700 км на одному заряді.
Volkswagen представив новий електромобіль із запасом ходу 700 км (фото)
Інших характеристик виробник не розголошує, але сама платформа MEB, на якій Volkswagen будує свої електромобілі, передбачала задній або повний привід і сумарну потужність електромоторів до 306 кінських сил. Однак ID.7 отримає вже модернізоване шасі MEB+, тому очікується поліпшення характеристик.
Продажі електричного седана Volkswagen ID.7 стартують у першій половині 2023 року.
Volkswagen представив новий електромобіль із запасом ходу 700 км (фото)
Нагадаємо, компанія Volkswagen відключила російські СТО та своїх офіційних дилерів у рф від фірмових сервісних програм та баз даних.
Зазначимо, наприкінці минулого року в мережі з’явилися перші шпигунські фото Volkswagen Tiguan нового покоління.
За матеріалами:
Ampercar
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