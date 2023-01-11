Volkswagen представив новий електромобіль із запасом ходу 700 км (фото) — Finance.ua

Volkswagen представив новий електромобіль із запасом ходу 700 км (фото) Сьогодні 03:19 — Технології&Авто

Volkswagen представив новий електромобіль із запасом ходу 700 км (фото)

На виставці у Лас-Вегасі компанія Volkswagen представила електричний седан ID.7.

Наразі відомо, що перед нами досить великий седан довжиною під 5 м, який замінить в лінійці Volkswagen модель Passat. На презентації у Лас-Вегасі було сказано, що запас ходу в машини становитиме близько 700 км на одному заряді.

Інших характеристик виробник не розголошує, але сама платформа MEB, на якій Volkswagen будує свої електромобілі, передбачала задній або повний привід і сумарну потужність електромоторів до 306 кінських сил. Однак ID.7 отримає вже модернізоване шасі MEB+, тому очікується поліпшення характеристик.

Продажі електричного седана Volkswagen ID.7 стартують у першій половині 2023 року.

Нагадаємо, компанія Volkswagen відключила російські СТО та своїх офіційних дилерів у рф від фірмових сервісних програм та баз даних.

Зазначимо, наприкінці минулого року в мережі з’явилися перші шпигунські фото Volkswagen Tiguan нового покоління.

Ampercar За матеріалами:

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