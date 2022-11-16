Volkswagen Polo 2023 отримав бюджетну версію за $15 000 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volkswagen Polo 2023 отримав бюджетну версію за $15 000

Технології&Авто
14
Volkswagen Polo 2023 отримав бюджетну версію за $15 000
Volkswagen Polo 2023 отримав бюджетну версію за $15 000, Фото: Volkswagen
Лінійку Volkswagen Polo 2023 доповнила нова початкова версія Track. Бюджетний хетчбек В-класу надходить у продаж за ціною від 15 000 доларів і буде призначений, насамперед, для країн, що розвиваються.
Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Volkswagen.
Новий Volkswagen Polo Track зберігає знайомий солідний дизайн і відрізняється від інших версій моделі лише деталями. У нього особлива решітка радіатора, а частина деталей бамперів не пофарбовані. Для здешевлення авто відмовилися від світлодіодної передньої оптики та встановили 15-дюймові сталеві диски з ковпаками.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Салон Volkswagen Polo Track зберігає знайоме компонування, але матеріали обробки тут простіші. Крім того, хетчбек не має сенсорного дисплея, а замість віртуальної панелі приладів встановлені звичні циферблати.
Тим не менш, комплектація Volkswagen Polo Track не така вже й бідна. Вона враховує центральний замок, електросклопідйомники, аудіосистему з керуванням кнопками на кермі, кондиціонер, Bluetooth, два USB-порти. Також передбачені 4 подушки безпеки та система стабілізації ESP.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Новий Volkswagen Polo Track доступний лише з 1,0-літровим 84-сильним бензиновим двигуном. Хетчбек оснащують виключно 5-ступінчастою механічною КПП.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.