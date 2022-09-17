Volkswagen показав стильний електрокросовер — Finance.ua

Volkswagen показав стильний електрокросовер
Volkswagen презентував оригінальний концепт-кар ID.5 GTX Xcite. Концептуальний електрокросовер створила група з 14 студентів, які стажуються в студії дизайну німецької компанії.
Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.
За основу взяли стандартний електромобіль Volkswagen ID.5 у топовому виконанні GTX. Йому занизили кліренс та розширили крила. Крім того, кросовер Volkswagen отримав аеродинамічний обвіс, змінені бампери та нестандартні 22-дюймові ковані диски з химерним дизайном. Пофарбували його в матовий зелений колір із палітри Lamborghini.
В обробці салону використані екошкіра та алькантара з контрастними помаранчевими швами. Електрокар Volkswagen ID.5 GTX Xcite отримав потужну 2000-ватну аудіосистему з компонентами від Gladen, Musway та Bang & Olufsen.
У багажнику електромобіля захований оригінальний аксесуар — електричний скейт Teamgee H5. На ньому можна пересуватися завантаженим міським центром, залишивши авто на парковці.
Силова установка Volkswagen ID.5 GTX залишилася без змін. Кросовер оснащений двома двигунами загальною потужністю 299 к. с. та акумуляторною батареєю ємністю 82 кВтг. Він розганяється до 100 км/год за 6,3 с і розвиває 180 км/год, запас ходу становить 490 км.
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