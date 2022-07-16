Volkswagen показав оновлене крос-купе Teramont X (Фото) — Finance.ua
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Volkswagen показав оновлене крос-купе Teramont X (Фото)

Технології&Авто
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Volkswagen розкрив зовнішність оновленого Teramont X для китайського ринку. Купеподібний кросовер перевтілився за рахунок нових фар та ліхтарів, а також отримав емблеми з підсвічуванням.
Крім світлотехніки, рестайлінгову машину виділяють інша решітка радіатора і глянсова панель на п’ятих дверях, що візуально поєднує ліхтарі.
Volkswagen показав оновлене крос-купе Teramont X (Фото)
На фото кросовер представлений у версії 530 V6 із пакетом R-Line. Такий Teramont X також відрізняється більш агресивним обвісом, чорними дисками і майже повною відсутністю хромованих елементів в інтер’єрі.
Знімків інтер’єру оновленого крос-купе поки що немає. Моторна гама залишиться незмінною — з базовим дволітровим турбомотором на 186 к.с. і 320 Нм, 220-сильною (350 Нм) його версією та 2,5-літровою «шісткою» потужністю 299 сил при 500 Нм крутного моменту. Пару всім двигунам складають «роботи», з початковим мотором Teramont X буде передньопривідним.

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За матеріалами:
MMR
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