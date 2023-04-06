Volkswagen підтвердив відмову від Golf. Дев’ятого покоління не буде — Finance.ua
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Volkswagen підтвердив відмову від Golf. Дев’ятого покоління не буде

Технології&Авто
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Volkswagen підтвердив відмову від Golf. Дев’ятого покоління не буде
Volkswagen підтвердив відмову від Golf. Дев’ятого покоління не буде
Компанія Volkswagen попрощається з Golf. Швидку відставку культової моделі анонсував генеральний директор Volkswagen Томас Шефер. Дев’ятого покоління не буде.
До кінця 2023 року Volkswagen планує випустити Passat нового покоління в кузові універсал та Tiguan. Ще за рік німецька марка представить оновлений T-Roc. За словами Шефера, це будуть останні нові автомобілі Volkswagen із ДВЗ. Після цього розробка паливних машин зупиниться.
Що стосується Golf, то моделі восьмої генерації, представленої у 2019 році, обіцяно велике оновлення у 2024-му. У такому вигляді вона має залишитися конкурентоспроможною до кінця десятиліття.
Дев’ятого «Гольфа» з ДВЗ у планах Volkswagen немає, хоча компанія не збирається відмовлятися від легендарного імені. Очікується, що воно перейде у спадок повністю «зеленому» автомобілю, який не підпаде під заборону на бензинові та дизельні машини в Європі, але це буде вже зовсім інша історія, яка не має нічого спільного з Golf, який ми знаємо.
Причому Golf на електричній платформі MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten), яка є основою нинішніх «електричок», не планується. Він буде побудований на новій платформі Scalable Systems Platform (SSP) та з’явиться після 2028 року.
Також Шефер знову натякнув на близький кінець Polo через майбутнє набрання чинності екологічного стандарту «Євро-7». Нові норми зроблять бюджетний автомобіль занадто дорогим, тому його виробництво та продаж, ймовірно, втратить будь-який сенс, сказав гендиректор Volkswagen.
За матеріалами: https://www.avtomir.ua/
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