Volkswagen оголосив про відкликання понад 43 тис. популярних моделей — Finance.ua
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Volkswagen оголосив про відкликання понад 43 тис. популярних моделей

Технології&Авто
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Volkswagen оголосив про відкликання понад 43 тис. популярних моделей
Volkswagen оголосив про відкликання понад 43 тис. популярних моделей
На сервіс повинні заїхати Golf, Tiguan, Jetta та інші моделі, які були випущені у 2021 та 2022 роках.
Volkswagen оголосив про відкликання понад 43 тис. автомобілів різних моделей через проблеми з камерами заднього виду. Поки що відгук стосується тільки ринку США, але не виключено, що в майбутньому він пошириться і на інші ринки збуту. На сервіс повинні заїхати Golf GTI, седани Jetta та Arteon, кросовери Tiguan, Taos, Atlas та Atlas Cross Sport, які були зроблені у 2021-2022 роках.
Проблема в даному випадку пов’язана не з камерою заднього виду, а з програмним забезпеченням. Через помилки зображення могло не передаватися на центральний дисплей. Тому дилери Volkswagen просто встановлять на машини нову прошивку.
В американській Національній адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) запевняють, що щороку в США 210 людей гинуть і близько 15 тис. зазнають травм через те, що водії здають заднім ходом і не бачать, що знаходиться позаду машини. Саме тому в NHTSA наполягають, щоб усі нові автомобілі мали камери заднього виду та парктроніки, які попереджатимуть водіїв про появу позаду машин людей чи перешкод.
За матеріалами:
MMR
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