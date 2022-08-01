Volkswagen оголосив про відкликання понад 43 тис. популярних моделей — Finance.ua

Volkswagen оголосив про відкликання понад 43 тис. популярних моделей Сьогодні 00:05 — Технології&Авто

Volkswagen оголосив про відкликання понад 43 тис. популярних моделей

На сервіс повинні заїхати Golf, Tiguan, Jetta та інші моделі, які були випущені у 2021 та 2022 роках.

Volkswagen оголосив про відкликання понад 43 тис. автомобілів різних моделей через проблеми з камерами заднього виду. Поки що відгук стосується тільки ринку США, але не виключено, що в майбутньому він пошириться і на інші ринки збуту. На сервіс повинні заїхати Golf GTI, седани Jetta та Arteon, кросовери Tiguan, Taos, Atlas та Atlas Cross Sport, які були зроблені у 2021-2022 роках.

Проблема в даному випадку пов’язана не з камерою заднього виду, а з програмним забезпеченням. Через помилки зображення могло не передаватися на центральний дисплей. Тому дилери Volkswagen просто встановлять на машини нову прошивку.

В американській Національній адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) запевняють, що щороку в США 210 людей гинуть і близько 15 тис. зазнають травм через те, що водії здають заднім ходом і не бачать, що знаходиться позаду машини. Саме тому в NHTSA наполягають, щоб усі нові автомобілі мали камери заднього виду та парктроніки, які попереджатимуть водіїв про появу позаду машин людей чи перешкод.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.