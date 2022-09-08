Volkswagen готує оновлений Passat — Finance.ua

Volkswagen готує оновлений Passat Вчора 04:20 — Технології&Авто

Німецький автовиробник Volkswagen перебуває на стадії реконфігурації свого модельного ряду. Відомо, що німці працюють над новим поколінням Passat Variant. Сімейна модель перебуває на стадії розробки та стане однією з новинок 2024 року.

Очікується, що Volkswagen Passat Variant матиме більш сучасний дизайн: німецькі стилісти роблять ставку на більш тонкі фари з деяким впливом Volkswagen ID.

Передній бампер матиме велику решітку для вентиляції та охолодження силової установки. Очікується невелике збільшення практично всіх розмірів кузова, крім висоти, яка зменшиться на кілька міліметрів.

Виробник також прагне більшої місткості салону, особливо на задніх сидіннях з великим простором для ніг та ліктів. Але найбільше виділятиметься дизайн приладової панелі. Як відомо, Volkswagen повністю змінює дизайн своїх інтер’єрів, роблячи ставку на цифровізацію та мінімалізм. Центральна консоль приверне більше уваги завдяки великому сенсорному екрану мультимедійної платформи, а також маленькому важелю перемикання передач та поворотному селектору режимів руху на основі трансмісійного тунелю.

Новий універсал буде представлений у другій половині 2023 року і надійде у продаж у першій половині 2024 року з рядом бензинових та дизельних двигунів, що працюватимуть з автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням та 7-ступінчастою DSG.

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