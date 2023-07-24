Volkswagen хоче прибрати в своїх автомобілях перемикачі поворотів — Finance.ua

Volkswagen хоче прибрати в своїх автомобілях перемикачі поворотів Сьогодні 04:07 — Технології&Авто

Volkswagen хоче прибрати в своїх автомобілях перемикачі поворотів

Менш ніж через місяць після того, як Volkswagen визнав, що було неправильно видаляти механічні кнопки в своїх останніх автомобілях, стало відомо, що німецький виробник розглядає можливість видалення перемикачів поворотів.

Подробиці

Volkswagen подав заявку на патент до Німецького відомства з патентів і товарних знаків на кермо, яке має ряд ключових кнопок всередині обода, включно з кнопками поворотів, освітлення та круїз-контролю.

Веб-сайт CarBuzz виявив, що кнопки будуть розташовані приблизно в положеннях «10 годин» і «2 години», а індикатори будуть світитися, як цифри на годиннику, щоб показати водієві, які функції активовані.

Однак елементи керування будуть багаторазовими. Водієві потрібно буде спочатку вибрати «перші робочі елементи» за допомогою фізичної кнопки, яка потім підсвічуватиме такі опції, як фари та дальнє світло.

Не зрозуміло, чи зробить така система керування автомобілем простішим, безпечнішим і легшим для водія, чи стане кроком назад. Якщо водій вибрав іншу кнопку для «другорядних елементів керування», він змінив би кнопки на інший набір функцій, наприклад, інформаційно-розважальний або круїз-контроль.

Це схожа ідея на кнопку «shift» на клавіатурах комп’ютерів.

Згідно зі звітом, Volkswagen стверджує, що новий дизайн позбавить водіїв необхідності знімати руки з керма, а також матиме переваги в дизайні та виробництві, а також зменшить кількість механічних компонентів, виготовлених для кожного автомобіля.

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Останніми роками Volkswagen став предметом широкої критики після того, як він прибрав механічні кнопки зі своїх моделей, при цьому пасажири мали доступ до основних функцій лише через його інформаційно-розважальну систему або за допомогою тактильних кнопок, змушуючи водіїв відволікати свою увагу від дороги, а не знаходити кнопки на дотик.

Під час інтерв'ю британському виданню Autocar у червні 2023 року генеральний директор Volkswagen Томас Шефер визнав, що рішення було неправильним і перебуває в процесі скасування.

«У нас були розчаровані клієнти, яких не варто було розчаровувати. Тож зараз ми витратили багато часу — на справді систематичну роботу — над тим, до яких функцій клієнт зазвичай торкається під час користування автомобілем».

Хоча автомобільні компанії часто патентують проекти та технології, щоб захистити свої ідеї, це не гарантія того, що вони стануть реальністю на майбутніх моделях.

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