Volkswagen, Cupra та Skoda показали ескізи доступних електромобілів, які вийдуть у 2025 році — Finance.ua

Volkswagen, Cupra та Skoda показали ескізи доступних електромобілів, які вийдуть у 2025 році

Volkswagen, Cupra та Skoda показали ескізи доступних електромобілів, які вийдуть у 2025 році

Volkswagen Group поділилася ескізами дизайну трьох електромобілів, які вона випустить приблизно за три роки. Це будуть доступні за ціною електромобілі, які стануть прямою заміною VW e-up!, Skoda Citigo-e iV та SEAT Mii Electric. Ці автомобілі збиратимуться в Іспанії.

Автомобіль VW відрізняється від попередніх версій ID. Він має менш незграбні форми, ніж показаний у вересні 2021 року концепт Life. Ходили чутки про те, що електромобіль початкового рівня буде повністю перероблений і схоже, що вони були точними.

Тизер Cupra не можна назвати новинкою, ескіз уже демонстрували у 2021 році. Електромобіль схожий на концепт UrbanRebel, який дебютував минулого року. Однак не слід очікувати такого ж агресивного стилю, оскільки серійна версія буде пом’якшена. Не виключено, що в розробці знаходиться «гаряча» модифікація, але малоймовірно, що вона матиме двигун потужністю 429 кінських сил, як у концепту.

Ескіз електромобіля Skoda виглядає найпрактичнішим серед показаних зображень. Він має квадратну форму, що дозволить забезпечити більше місця в салоні для пасажирів та їхнього вантажу. Великі колісні арки припускають, що він матиме риси кросовера.

Всі ці електромобілі будуть базуватися на новій платформі MEB Small. Вона передбачає використання одного електродвигуна для ведучих передніх коліс. Нинішні електромобілі на базі платформи MEB є задньопривідними, хоча в деяких версіях пропонується опціональний двигун для передніх коліс, що дозволяє реалізувати повнопривідність. VW Group вже заявила, що нова хвиля електромобілів пропонуватиметься за ціною від €20 тис., а топові комплектації досягатимуть ціни близько €25 тис.

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