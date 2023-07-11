Води немає взагалі: через підрив Каховської ГЕС водоканали двох міст зупинили роботу — Finance.ua

Води немає взагалі: через підрив Каховської ГЕС водоканали двох міст зупинили роботу Сьогодні 12:43 — Казна та Політика

Водоканали в Нікополі і Марганці зупинили свою роботу через підрив окупантами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Про це сказав президент асоціації водоканалів «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький, зазначивши при цьому, що на фоні проблем з водопостачанням через дії окупантів, існує також проблема якості води та заборгованості українців за поставлену воду, в залежності від регіону, повідомляє « Європейска правда ».

«Якщо взяти „каховську кризу“, то водоканали, які на межі кордону з водосховищем — Нікополь, Марганець призупинили свою діяльність. Води немає взагалі», — сказав він.

За його словами, рівень оплати за послуги водоканалів в країні достатньо високий, враховуючи нинішню ситуацію.

«В середньому по країні десь 85%. Рівень оплати достатньо високий з урахуванням тієї ситуації, яка є. В різних містах по-різному. В Сумах мало хто сплачує. Миколаїв взагалі не сплачує, тому що вода солона. В Харкові дуже складна ситуація. В Києві рівень оплати доволі високий», — пояснив Новицький.

Він уточнив, що вода в Миколаєві «в принципі, не питної якості - її не можна споживати, хлоридів дуже багато, солі».

Підрив Каховської ГЕС

У ніч проти 6 червня російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС, що призвело масштабної техногенної катастрофи. Було затоплено низку населених пунктів, з них оголошували евакуацію.

УНІАН За матеріалами:

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