Води немає взагалі: через підрив Каховської ГЕС водоканали двох міст зупинили роботу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Води немає взагалі: через підрив Каховської ГЕС водоканали двох міст зупинили роботу

Казна та Політика
88
Водоканали в Нікополі і Марганці зупинили свою роботу через підрив окупантами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.
Про це сказав президент асоціації водоканалів «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький, зазначивши при цьому, що на фоні проблем з водопостачанням через дії окупантів, існує також проблема якості води та заборгованості українців за поставлену воду, в залежності від регіону, повідомляє «Європейска правда».
«Якщо взяти „каховську кризу“, то водоканали, які на межі кордону з водосховищем — Нікополь, Марганець призупинили свою діяльність. Води немає взагалі», — сказав він.
За його словами, рівень оплати за послуги водоканалів в країні достатньо високий, враховуючи нинішню ситуацію.
«В середньому по країні десь 85%. Рівень оплати достатньо високий з урахуванням тієї ситуації, яка є. В різних містах по-різному. В Сумах мало хто сплачує. Миколаїв взагалі не сплачує, тому що вода солона. В Харкові дуже складна ситуація. В Києві рівень оплати доволі високий», — пояснив Новицький.
Він уточнив, що вода в Миколаєві «в принципі, не питної якості - її не можна споживати, хлоридів дуже багато, солі».

Підрив Каховської ГЕС

У ніч проти 6 червня російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС, що призвело масштабної техногенної катастрофи. Було затоплено низку населених пунктів, з них оголошували евакуацію.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.