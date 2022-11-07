Водійське посвідчення Єлизавети II продадуть з аукціону — Finance.ua
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Водійське посвідчення Єлизавети II продадуть з аукціону

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Слідом за автомобілем на аукціон вирішено виставити і посвідчення водія королеви Великобританії Єлизавети II. Документ, поряд з іншими предметами, які раніше належали членам королівської родини, продадуть на аукціоні Royalty Fine Art & Antiques.
За словами виконавчого директора аукціонного будинку Reeman Dansie Auctions Джеймса Грінтера, виставлене на аукціон посвідчення водія королеви — це справді унікальний документ. Він був отриманий Єлизаветою II після закінчення навчання в автошколі до того, як вона зійшла на престол. Пізніше королева обходилася без непотрібних формальностей і їздила без посвідчення, оскільки в Сполученому Королівстві цей документ видавався від її імені і було б щонайменше дивно, якби вона стала дозволяти самій собі сідати за кермо.
Стартова вартість унікального документа становить трохи більше 2 тисяч євро, проте організатори впевнені, що під час торгів ця сума зросте у декілька разів.
Раніше ми повідомляли, що розкішний універсал Jaguar X-Type Estate, за кермом якого їздила покійна королева Великобританії Єлизавета II, виставлять на торги без стартової ціни.
За матеріалами:
mmr.ua
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