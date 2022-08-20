Водіям розповіли, як довго можна зберігати бензин — Finance.ua
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Водіям розповіли, як довго можна зберігати бензин

Технології&Авто
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Стало відомо, який термін придатності у бензину.
У зв’язку з паливною кризою, викликаною війною, водії робили запаси бензину і зберігали його на випадок «важких часів». Зараз криза минула, але чимало водіїв і сьогодні роблять запаси — раптом вартість бензину різко зросте.
Як відомо, сучасний бензин втрачає свої первісні властивості швидше, ніж його попередники. Так, приблизно 50 років тому термін зберігання бензину від 93-го до 98-го становив півтора-два роки.
На думку експертів, немає жодного сенсу запасатись бензином з урахуванням можливого зростання його вартості. Виробники пального гарантують, що лише протягом року бензин можна зберігати без втрати його якості та характеристик. Варто зазначити, що паливо в баку автомобіля не рекомендують зберігати довше, ніж півроку.
Раніше повідомлялось, що в Україні можуть повернути акциз на пальне. Деякі експерти прогнозують, що повернення акцизу призведе до зростанні цін на пальне. Йдеться про кілька гривень на літрі.
За матеріалами:
MMR
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