Водіїв можуть звільнити від одного виду штрафу — Finance.ua

Водіїв можуть звільнити від одного виду штрафу Сьогодні 07:58

Верховна Рада запропонувала новий законопроект, який стосується штрафування пасажирів з непристебнутим ремнем безпеки. Даний законопроект зареєстровано під номером 9210−1.

Відповідно до ч. 5 ст. 121 Кодексу України про адміністративні порушення, якщо пасажир не пристебнутий ременем безпеки, то за це штрафують водіїв, вартість штрафу — 510 гривень.

За повторне правопорушення протягом року вартість штрафу дорівнюватиме 1700 гривень. Пасажири будуть тепер самі нести відповідальність за те, що не користуються ременями безпеки.

Новий законопроект розглядає профільний парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності, після цього він піде на обговорення народних депутатів Верховної Ради.

Більш того, новий законопроект передбачає й інші нововведення. Наприклад, законом передбачена посилена відповідальність за експлуатацію авто без сертифікату відповідності.

Нагадаємо, в Україні за керування транспортним засобом без водійського посвідчення передбачено великий штраф. Максимальне грошове покарання за їзду без посвідчення водія в Україні становить 40 800 гривень, а також водію загрожує позбавлення права керування на строк від 5 до 7 років. Керування автомобілем без прав відповідної категорії загрожує відразу цілою низкою серйозних наслідків. Серед найбільш значних наслідків для більшості водіїв можна назвати величезні штрафи, а також можливість втратити право керування транспортним засобом. Для початку варто розібратися в тому, які в Україні існують штрафи за керування авто без посвідчення водія.

Ми писали, що до Верховної Ради внесли законопроєкт, що має на меті обмеження імпорту неякісних старих автомобілів з Європейського Союзу (ЄС) і передбачає введення великих штрафів за експлуатацію автомобілів, технічні характеристики яких не відповідають встановленим в Україні нормам.

Законопроєктом № 9210−1 передбачено внесення змін до ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших суміжних законів, спрямованих на підвищення безпеки експлуатації транспортних засобів.

Автори законопроєкту зазначають, що створили цей проєкт з метою боротьби з практикою ввезення вживаних авто з ЄС, в яких двигун або інші компоненти було замінено на деталі нижчої якості, що може вплинути на екологічні характеристики та загальну безпеку авто.

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