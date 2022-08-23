Vodafone продає угорську філію за $1,8 млрд — Finance.ua
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Vodafone продає угорську філію за $1,8 млрд

Фондовий ринок
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Vodafone продає угорську філію за $1,8 млрд
Vodafone продає угорську філію за $1,8 млрд
Британський оператор зв’язку Vodafone Group PLC досяг згоди щодо продажу філії в Угорщині за $1,78 млрд.
Про це йдеться в пресрелізі компанії.
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Новими власниками бізнесу стануть місцева 4iG Public Limited Company та державна Corvinus Zrt. Новоутворена компанія має стати другим за величиною оператором зв’язку в Угорщині.
Зазначається, що вартість угоди перевищує EBITDA в 9 разів. Очікується, що її завершать до кінця 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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