Vodafone продає угорську філію за $1,8 млрд — Finance.ua

Vodafone продає угорську філію за $1,8 млрд Вчора 06:47 — Фондовий ринок

Vodafone продає угорську філію за $1,8 млрд

Британський оператор зв’язку Vodafone Group PLC досяг згоди щодо продажу філії в Угорщині за $1,78 млрд.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Новими власниками бізнесу стануть місцева 4iG Public Limited Company та державна Corvinus Zrt. Новоутворена компанія має стати другим за величиною оператором зв’язку в Угорщині.

Зазначається, що вартість угоди перевищує EBITDA в 9 разів. Очікується, що її завершать до кінця 2022 року.

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