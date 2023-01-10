Vodafone продає бізнес в Угорщині місцевій компанії та державі за $1,8 млрд — Finance.ua
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Vodafone продає бізнес в Угорщині місцевій компанії та державі за $1,8 млрд

Фондовий ринок
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Vodafone продає бізнес в Угорщині місцевій компанії та державі за $1,8 млрд
Vodafone продає бізнес в Угорщині місцевій компанії та державі за $1,8 млрд
Британська телекомунікаційна група Vodafone заявила, що домовилася про продаж свого угорського бізнесу місцевій IT-компанії 4iG та угорській державі за $1,82 млрд.
Про це пише Reuters.
Угоду планують закрити вже цього місяця.
Продаж відбувається в той час, коли Vodafone шукає нового виконавчого директора після того, як правління висловило невдоволення прогресом, досягнутим Ніком Рідом, який не зміг розширити групу або укласти правильні угоди для консолідації фрагментованого європейського телекомунікаційного ринку.
Кошти від продажу буде використано для погашення боргу, заявили у Vodafone.
Колись один із найбільших мобільних операторів у світі продає активи, щоб зосередитися на своїх основних операціях у Європі та Африці.
За словами в.о. директора групи Маргерити Делла Валле, продаж підвищить конкуренцію на телекомринку в Угорщині.
Прем’єр-міністр Віктор Орбан зміцнить свій контроль над телекомунікаційним сектором за допомогою цієї угоди, зазначає агентство. Передбачається, що 4iG володітиме мажоритарним пакетом акцій у розмірі 51%, а держава — 49%.
Орбан розширив вплив свого націоналістичного уряду в таких сферах, як енергетика, банківська справа та ЗМІ, а тепер і телекомунікації, зазначає Reuters.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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