Vodafone планує продати частку свого іспанського бізнесу за 5 мільярдів євро — Finance.ua

Vodafone планує продати частку свого іспанського бізнесу за 5 мільярдів євро Сьогодні 06:28 — Фондовий ринок

Vodafone планує продати частку свого іспанського бізнесу за 5 мільярдів євро

Телекомунікаційна компанія Vodafone Group планує продати частки щонайменше 50% у своєму іспанському бізнесі компанії Zegona Communications за понад 5 млрд євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання, з посиланням на власні джерела, зазначає, що сторони завершують узгодження деталей угоди, і оголошення про неї може бути зроблено найближчими днями.

Лондонська компанія Zegona, яка планую придбати іспанський бізнес Vodafone, обійшла інших претендентів, у тому числі приватну інвестиційну компанію RRJ Capital.

Очікується, що телекомунікаційний ринок Іспанії, який вже є одним з найбільш конкурентних в Європі, зазнає глибокої трансформації в найближчі місяці. Orange SA і Masmovil Ibercom SA чекають на дозвіл регуляторних органів на злиття в рамках угоди, яка створить найбільшого оператора Іспанії, випередивши Telefonica SA.

Компанія Vodafone намагається укласти угоду в Іспанії вже понад рік. Її попередній генеральний директор Нік Рід заявив, що ринок потребує консолідації, але опинився на узбіччі, оскільки його конкуренти домовилися про злиття.

Після років падіння прибутків, Маргарита Делла Валле, яка замінила Ріда, понизила підрозділ до так званого «кластеру» менших європейських компаній Vodafone і поставила його на стратегічний перегляд.

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Економічна Правда За матеріалами:

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