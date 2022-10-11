Внутрішні переселенці тимчасово не зможуть зареєструватись у "Дії" — Finance.ua

Внутрішні переселенці тимчасово не зможуть зареєструватись у "Дії" Вчора 13:34 — Особисті фінанси

Внутрішні переселенці тимчасово не зможуть зареєструватись у "Дії"

У зв’язку з технічними роботами внутрішньо переміщені особи не зможуть подати заявку на оформлення статусу переселенця в додатку «Дія».

Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації.

«Мінцсоцполітики разом з нашою командою проводять технічне оновлення послуги для ВПО в Дії. Тимчасово послуга буде недоступною для нових користувачів. В українців, які вже отримали статус ВПО, довідки будуть відображатися в застосунку без змін», — сказано в повідомленні.

Як зазначається, наразі розробники працюють над покращенням послуги для ВПО, щоб забезпечити її швидку та безперебійну роботу.

До кінця тижня вона буде недоступною в Дії для українців, які хочуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи.

Наразі послугу можна отримати офлайн або почекати, коли вона знову працюватиме в Дії.

У користувачів, які вже оформили статус ВПО, довідка буде так само відображатися в переліку документів, як і раніше.

«Завдяки доопрацюванню послуги, українці зможуть отримати статус ВПО й виплати впродовж декількох днів, а не очікувати тижнями, як було раніше», — підкреслили в Мінцифри.

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