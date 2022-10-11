Внутрішні переселенці тимчасово не зможуть зареєструватись у "Дії" — Finance.ua
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Внутрішні переселенці тимчасово не зможуть зареєструватись у "Дії"

Особисті фінанси
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Внутрішні переселенці тимчасово не зможуть зареєструватись у "Дії"
Внутрішні переселенці тимчасово не зможуть зареєструватись у "Дії"
У зв’язку з технічними роботами внутрішньо переміщені особи не зможуть подати заявку на оформлення статусу переселенця в додатку «Дія».
Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації.
«Мінцсоцполітики разом з нашою командою проводять технічне оновлення послуги для ВПО в Дії. Тимчасово послуга буде недоступною для нових користувачів. В українців, які вже отримали статус ВПО, довідки будуть відображатися в застосунку без змін», — сказано в повідомленні.
Як зазначається, наразі розробники працюють над покращенням послуги для ВПО, щоб забезпечити її швидку та безперебійну роботу.
До кінця тижня вона буде недоступною в Дії для українців, які хочуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи.
Наразі послугу можна отримати офлайн або почекати, коли вона знову працюватиме в Дії.

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У користувачів, які вже оформили статус ВПО, довідка буде так само відображатися в переліку документів, як і раніше.
«Завдяки доопрацюванню послуги, українці зможуть отримати статус ВПО й виплати впродовж декількох днів, а не очікувати тижнями, як було раніше», — підкреслили в Мінцифри.
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За матеріалами:
Finance.ua
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