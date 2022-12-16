Внаслідок ракетного удару на сході та півдні України пошкоджено енергооб'єкти - Міненерго — Finance.ua
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Внаслідок ракетного удару на сході та півдні України пошкоджено енергооб'єкти - Міненерго

Енергетика
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Внаслідок масованої ракетної атаки росії 16 грудня було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він попередив про можливе падіння обсягів геренації електроенергії.
«Відбуватимуться аварійні відключення світла. Як тільки це буде можливо — енергетики відновлюватимуть енергопостачання», — зазначив міністр.

Ворожі обстріли: наслідки та актуальна інформація (оновлюється)

За матеріалами:
УНІАН
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