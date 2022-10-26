Внаслідок бойових дій відсутні теплопостачання та газопостачання: чи можна отримувати субсидію на опалення — Finance.ua

Внаслідок бойових дій відсутні теплопостачання та газопостачання: чи можна отримувати субсидію на опалення
Якщо людина проживає на окупованій території, де внаслідок бойових дій відсутні теплопостачання та газопостачання, чи буде вона отримувати субсидію на опалення.
Про це розповіли в Газправді.
Для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, що розташовані в населених пунктах в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, та які внаслідок збройної агресії ворога залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і використовують побутові електроприлади для обігріву житлових приміщень, для визначення субсидії на опалення застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення.
Розміри цих нормативів визначено в Постанові КМУ від 6 серпня 2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».
Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи та акта про відсутність централізованого постачання теплової енергії та/або природного газу, який надається органом місцевого самоврядування.
Після закінчення строку отримання житлової субсидії у поточному опалювальному періоді, автоматичне її перепризначення на наступний період здійснюється для усіх домогосподарств, окрім домогосподарств, у складі яких є внутрішньо переміщені особи.
Довідка Finance.ua:
Як впливає державна та міжнародна допомога для ВПО, яку люди могли отримувати, на розмір субсидій. Для нарахування субсидії не будуть враховувати:
- допомогу на проживання ВПО;
- допомогу від міжнародних організацій (допомога від ООН);
- компенсацію для покриття понесених витрат, пов’язаних з розміщенням у своєму житловому приміщенні внутрішньо переміщених осіб за програмою «Прихисток».
Поділитися новиною