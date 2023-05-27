Влітку деякі пенсіонери отримають одразу декілька доплат — Finance.ua

Влітку деякі пенсіонери отримають одразу декілька доплат Сьогодні 09:28

У червні деякі пенсіонери можуть отримати одразу декілька пенсій. Усе пов’язано з березневою індексацією виплат, яка зачепила чверть населення України, пише Канал 24.

Хто отримає одразу декілька пенсій

Пенсіонерам, які на момент перерахування виплат 1 квітня 2023 року продовжували працювати та мали 24 місяці страхового стажу, перерахували їх виплати.

Щоб отримати надбавку від 100 до 1500 гривень, в особи не мала проводитися індексація пенсій протягом двох років. Розмір визначатиметься індивідуально, залежно від коефіцієнта стажу або, додатково, зарплати.

При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку, повідомили представники ПФУ.

Проте, працюючі пенсіонери свої доплати отримають лише у червні, одразу за три попередніх місяці. Так сталося через зміни у звітності уповноважених органів, які займаються виплатами.

Нагадаємо! 1 березня 2023 року пройшла масштабна індексація пенсій для близько 10 мільйонів осіб.

Хто ще незабаром отримає доплати до пенсій:

У березні, квітні й липні підвищення отримають особи, які мають великий стаж, але працювали за малу зарплату, і ще в СРСР їм призначили низьку пенсію, до якої доплату додавала держава.

У червні 1 000 гривень доплатять для українців, які зараз отримують пенсію 5 842 гривні та вийшли на відпочинок з 35 роками страхового стажу.

Також для тих, хто має такий стаж, коефіцієнт у формулі розрахунку з квітня становитиме 0,37 замість 0,35, як було раніше.

1 березня попри воєнний стан в Україні відбулася щорічна індексація пенсій. Виплати підвищили на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.

Тим часом українські пенсіонери віком від 70 років можуть розраховувати на щомісячні компенсаційні виплати в близько 300−570 грн. Однак лише за умови, що пенсії, які вони отримують, менше ніж 10 340 грн.

Щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам, чия пенсія не досягає 10 340 гривень, матимуть такий розмір:

— 570 гривень — людям старше 80 років;

— 456 гривень — людям віком від 75 до 80 років;

— 300 гривень — людям віком від 70 до 75 років.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію та досягли зазначеного віку після 1 березня 2021 року, встановлюється і виплачується з дати досягнення ними вищевказаного віку. Надбавка діє по всій території країни. Гроші виплачуються щомісяця, на додаток до основної пенсії.

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