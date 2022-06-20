Власники криптовалют отримали найбільші втрати за всю історію існування криптовалютного ринку — Finance.ua
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Власники криптовалют отримали найбільші втрати за всю історію існування криптовалютного ринку

Вчора 17:18Фінтех і Картки
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Власники криптовалют отримали найбільші втрати за всю історію існування криптовалютного ринкуВласники криптовалют отримали найбільші втрати за всю історію існування криптовалютного ринку
За даними аналітиків Grassnode, вихідні 18−19 червня стали одними з найгірших в історії криптовалют. Все через незвичайну волатильність, яка спричинила вартість біткоїна нижче $ 18 000.
Збитки криптоінвесторів перевищили $ 7 мільярдів — значна частина з них втратила свої монети, придбані раніше у декілька разів дорожче. Як вважають аналітики, великий відсоток втрати коштів серед інвесторів посилить паніку на ринку та не дозволить стабілізувати ситуацію швидше.
Найбільше падіння ціни відчули довгострокові інвестори, оскільки вони втратили близько 180 000 BTC, підштовхнувши вартість ВТС опустититись нижче рівня історичного максимуму 2017 року. Аналітики звертають увагу на прямі ознаки капітуляції, оскільки інвестори продавали свої кошти, навіть при вражаючих збитках у 75%. Така ірраціональна поведінка довгострокових вкладників, швидше за все, пов’язана з панікою на ринку (очікується, що Bitcoin опуститься нижче $ 15 000).

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За матеріалами: noworries
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