Власники електромобілів Kia отримають доступ до зарядних станцій Tesla — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Власники електромобілів Kia отримають доступ до зарядних станцій Tesla

Технології&Авто
27
Власники електромобілів Kia отримають доступ до зарядних станцій Tesla
Власники електромобілів Kia отримають доступ до зарядних станцій Tesla
Південнокорейський автовиробник Kia Corp. у четвертому кварталі 2024 року перейде на північноамериканський стандарт зарядки (NACS), що дасть змогу власникам електрокарів компанії користуватися 12 тис. зарядних станцій Tesla.
Про це повідомляє MarketWatch.
Крім того, в першому кварталі 2025 року Kia планує випустити в продаж адаптери для своїх машин, що підтримують комбінований стандарт CCS1, щоб їхні власники також могли поповнити запас енергії електромобіля на будь-якій із точок зарядної мережі Tesla.
Читайте також
На сьогодні зарядні станції Tesla доступні в США, Канаді та Мексиці.
Раніше про плани перейти на стандарт NACS оголосили інші автовиробники, серед яких — General Motors, Mercedes-Benz, Ford Motor, Nissan, Honda, Jaguar і Fisker.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.