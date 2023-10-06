Власники електромобілів Kia отримають доступ до зарядних станцій Tesla — Finance.ua

Власники електромобілів Kia отримають доступ до зарядних станцій Tesla Сьогодні 23:49 — Технології&Авто

Власники електромобілів Kia отримають доступ до зарядних станцій Tesla

Південнокорейський автовиробник Kia Corp. у четвертому кварталі 2024 року перейде на північноамериканський стандарт зарядки (NACS), що дасть змогу власникам електрокарів компанії користуватися 12 тис. зарядних станцій Tesla.

Про це повідомляє MarketWatch.

Крім того, в першому кварталі 2025 року Kia планує випустити в продаж адаптери для своїх машин, що підтримують комбінований стандарт CCS1, щоб їхні власники також могли поповнити запас енергії електромобіля на будь-якій із точок зарядної мережі Tesla.

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На сьогодні зарядні станції Tesla доступні в США, Канаді та Мексиці.

Раніше про плани перейти на стандарт NACS оголосили інші автовиробники, серед яких — General Motors, Mercedes-Benz, Ford Motor, Nissan, Honda, Jaguar і Fisker.

Економічна Правда За матеріалами:

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