Власник Zara продав свій бізнес в росії: хто став новим власником — Finance.ua
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Власник Zara продав свій бізнес в росії: хто став новим власником

Фондовий ринок
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Власник Zara продав свій бізнес в росії: хто став новим власником
Власник Zara продав свій бізнес в росії: хто став новим власником
Іспанський виробник і продавець одягу Inditex, що володіє мережею Zara, продасть свій бізнес в росії своєму ліванському франчайзі Daher group.
Про це повідомляється на сайті Inditex.
Після підписання угоди Inditex припинить всі операції в рф після їх зупинки 5 березня. А в колишніх приміщеннях брендів Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka і Stradivarius будуть розташовані магазини інших брендів, що належать Daher group.
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«Умови угоди дозволяють зберегти значну кількість робочих місць, створених Inditex Group у росії, оскільки вони включають передачу більшості договорів оренди, пов’язаних із магазинами», — заявили в компанії.
Якщо в майбутньому Inditex вирішить, що обставини дозволяють повернути його бренди на ринок рф, то компанії можуть це зробити через угоду про франчайзінг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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